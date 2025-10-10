अंधेरे में सायरनों की आवाज, बच्चों की चीखें और क्षत-विक्षत शव, दिवाली से पहले ब्लास्ट में खत्म हो गया पूरा परिवार

कुछ ही मिनटों में गांव का माहौल मातम में बदल गया। आग की लपटों के बीच जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें पहुंचीं तो वहां इंसान नहीं, सिर्फ राख, मलबा और अधजले शरीर मिले। SSP से लेकर फॉरेंसिक टीम तक सब मौजूद थे, लेकिन पगला भारी के उस घर में अब कोई नहीं बचा जो दीप जलाए। मकान के मालिक पारसनाथ उर्फ पप्पू, उसके 3 बच्चे- ईसी, लव, यश और एक रिश्तेदार सबकी मौके पर मौत हो चुकी थी। घर के भीतर मौजूद एक रिश्तेदार बुरी तरह झुलस गया था। शव इतने बुरी तरह जल चुके थे कि पहचान मुश्किल हो रही थी।