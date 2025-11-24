Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में कड़ी सुरक्षा: NSG–ATS तैनात, हेलिकॉप्टर निगरानी; 1000 क्विंटल फूलों से सजा परिसर, कल PM मोदी फहराएंगे धर्मध्वजा

अयोध्या में राम मंदिर पर ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पहले शहर फूलों से सजाया गया है। NSG–ATS तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। PM मोदी मंगलवार को 191 फीट शिखर पर धर्मध्वज स्थापित करेंगे। जबकि कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Nov 24, 2025

फोटो सोर्स अयोध्या पुलिस ट्विटर अकाउंट

फोटो सोर्स अयोध्या पुलिस ट्विटर अकाउंट

अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वज फहराने से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। पूरे शहर को करीब 1000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर के लिए बनी विशेष धर्मध्वजा जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुकी है। मंगलवार को PM मोदी पहली बार मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर यह ध्वज स्थापित करेंगे।

राम जन्मभूमि क्षेत्र और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आसमान से हेलिकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं। ATS और NSG कमांडो मंदिर परिसर को चारों ओर से सुरक्षा घेरा प्रदान किए हुए हैं। साथ ही SPG, CRPF और PAC के जवान भी तैनात हैं। पूरे क्षेत्र में 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करने आएंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत भी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। समारोह में उन 100 प्रमुख दानदाताओं को बुलाया गया है। जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया था। वहीं, चारों शंकराचार्यों को निमंत्रण नहीं भेजा गया है।

राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से की अपील 25 नवंबर को मंदिर में दर्शन करने न आए

ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 25 नवंबर को मंदिर में दर्शन के लिए न आएं। 23 नवंबर की रात 11 बजे से भारी वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर का अयोध्या में प्रवेश रोक दिया गया है। जो 26 नवंबर की रात तक जारी रहेगा। नगर निगम की टीमें मंदिर परिसर के आसपास से आवारा जानवरों और स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज रही हैं। आज सुबह 20 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेश दास ने सांसद अवधेश प्रसाद को निमंत्रण न देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल राम मंदिर और उससे जुड़े आयोजनों को सहन नहीं कर पा रहे हैं।

हर राम भक्त के लिए ऐतिहासिक दिन,

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह दिन हर राम भक्त के लिए ऐतिहासिक है। जो धर्मध्वज लगाया जाएगा। वह उन करोड़ों श्रद्धालुओं की तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। जिन्होंने मंदिर आंदोलन के दौरान संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा होने पर उन्होंने सभी राम भक्तों को शुभकामनाएं दीं।

केशव मौर्य बोले- अखिलेश मांगे माफी

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश का मानसिक संतुलन विचलित हो गया है। प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी असहनीय है। उन्होंने मांग की कि अखिलेश तुरंत माफी मांगें और अपना बयान वापस लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 02:38 pm

Published on:

24 Nov 2025 02:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में कड़ी सुरक्षा: NSG–ATS तैनात, हेलिकॉप्टर निगरानी; 1000 क्विंटल फूलों से सजा परिसर, कल PM मोदी फहराएंगे धर्मध्वजा

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम पर अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान: ‘शास्त्रों से कुछ नहीं हो रहा’, जानिए और क्या कहा

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट
अयोध्या

अयोध्या में सेना ने परखी सुरक्षा व्यवस्था, 20 मिनट तक आसमान पर मंडराता रहा सेना का हेलीकॉप्टर…अभेद्य हुई अयोध्या

Up news, ayodhya
अयोध्या

राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले होगा ट्रैफिक डायवर्जन; 16 जिलों पर सीधा असर! इन रास्तों पर नो एंट्री

traffic diversions will implemented before ayodhya ram temple flag hoisting ceremony know route map
अयोध्या

अयोध्या में बड़ा हादसा…SDM, तहसीलदार सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल, मची रही अफरा तफरी

Up news, ayodhya
अयोध्या

Ayodhya में पहली बार ऑटोमेटिक ध्वजारोहण, पीएम मोदी फहराएंगे ध्वजा; राम-सीता विवाह उत्सव से गूंजेगी नगरी

PM मोदी दबाएंगे बटन, 10 सेकेंड में फहराएगी ध्वजा; अयोध्या में भव्य तैयारियां (फोटो सोर्स : Information Department )
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.