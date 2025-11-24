अयोध्या में कड़ी सुरक्षा: NSG–ATS तैनात, हेलिकॉप्टर निगरानी; 1000 क्विंटल फूलों से सजा परिसर, कल PM मोदी फहराएंगे धर्मध्वजा

फोटो सोर्स अयोध्या पुलिस ट्विटर अकाउंट
अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वज फहराने से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। पूरे शहर को करीब 1000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर के लिए बनी विशेष धर्मध्वजा जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुकी है। मंगलवार को PM मोदी पहली बार मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर यह ध्वज स्थापित करेंगे।
राम जन्मभूमि क्षेत्र और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आसमान से हेलिकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं। ATS और NSG कमांडो मंदिर परिसर को चारों ओर से सुरक्षा घेरा प्रदान किए हुए हैं। साथ ही SPG, CRPF और PAC के जवान भी तैनात हैं। पूरे क्षेत्र में 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करने आएंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत भी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। समारोह में उन 100 प्रमुख दानदाताओं को बुलाया गया है। जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया था। वहीं, चारों शंकराचार्यों को निमंत्रण नहीं भेजा गया है।
ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 25 नवंबर को मंदिर में दर्शन के लिए न आएं। 23 नवंबर की रात 11 बजे से भारी वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर का अयोध्या में प्रवेश रोक दिया गया है। जो 26 नवंबर की रात तक जारी रहेगा। नगर निगम की टीमें मंदिर परिसर के आसपास से आवारा जानवरों और स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज रही हैं। आज सुबह 20 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेश दास ने सांसद अवधेश प्रसाद को निमंत्रण न देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल राम मंदिर और उससे जुड़े आयोजनों को सहन नहीं कर पा रहे हैं।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह दिन हर राम भक्त के लिए ऐतिहासिक है। जो धर्मध्वज लगाया जाएगा। वह उन करोड़ों श्रद्धालुओं की तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। जिन्होंने मंदिर आंदोलन के दौरान संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा होने पर उन्होंने सभी राम भक्तों को शुभकामनाएं दीं।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश का मानसिक संतुलन विचलित हो गया है। प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी असहनीय है। उन्होंने मांग की कि अखिलेश तुरंत माफी मांगें और अपना बयान वापस लें।
