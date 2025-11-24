अयोध्या में कड़ी सुरक्षा: NSG–ATS तैनात, हेलिकॉप्टर निगरानी; 1000 क्विंटल फूलों से सजा परिसर, कल PM मोदी फहराएंगे धर्मध्वजा

ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 25 नवंबर को मंदिर में दर्शन के लिए न आएं। 23 नवंबर की रात 11 बजे से भारी वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर का अयोध्या में प्रवेश रोक दिया गया है। जो 26 नवंबर की रात तक जारी रहेगा। नगर निगम की टीमें मंदिर परिसर के आसपास से आवारा जानवरों और स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज रही हैं। आज सुबह 20 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेश दास ने सांसद अवधेश प्रसाद को निमंत्रण न देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल राम मंदिर और उससे जुड़े आयोजनों को सहन नहीं कर पा रहे हैं।