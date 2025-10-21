योगी ने अयोध्या की बस्ती में जलाए दीप, मथुरा में प्रेमानंद महाराज की फुलझड़ियां, वाराणसी में गूंजी आरती

अयोध्या में बच्चे का दुलार करते सीएम योगी फोटो सोर्स बीजेपी
यूपी में रोशनी की जगमगाहट और श्रद्धा से सोमवार को दीपोत्सव की रौनक में पूरा प्रदेश सराबोर रहा। कहीं मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं। तो कहीं आतिशबाजी के बीच जय श्रीराम और राधे-राधे के स्वर गूंज उठे। अयोध्या- चित्रकूट से लेकर काशी मथुरा व लखनऊ तक हर शहर दीपों से जगमग रहा।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इस बार दीपावली पर श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। करीब 40 लाख श्रद्धालुओं ने कामदगिरि की परिक्रमा की। ऊपर उड़ते ड्रोन से जब रामघाट और मंदाकिनी की झिलमिलाती लहरों का नजारा देखा गया। तो दृश्य मानो अलौकिक हो उठा। मंदिरों में पूजा-अर्चना और दीपदान की अविरल धारा देर रात तक चलती रही।
मथुरा में परंपरा और भक्ति का संगम दिखा। राधावल्लभ मंदिर में भक्तों ने ‘चौसर लीला’ का आनंद लिया। संत प्रेमानंद महाराज ने श्रद्धालुओं के बीच दीपावली मनाई, फुलझड़ियां जलाईं और बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसे।
वाराणसी में गंगा आरती के बीच एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब मुस्लिम महिलाओं ने श्रीराम की आरती कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। उधर, लखनऊ के एक छात्रावास में कजाकिस्तान की छात्राओं ने दीप जलाकर कहा हैप्पी दिवाली इंडिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वनटांगिया समाज के लोगों संग दीप जलाकर त्योहार की शुरुआत की। इसके बाद वह अयोध्या की मलिन बस्ती पहुंचे और वाल्मीकि समाज के घरों में दीप प्रज्वलित कर लोगों को शुभकामनाएं दीं।
प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने आवास पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा-अर्चना की। पत्नी संग उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।
चित्रकूट में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित भव्य दीपदान कार्यक्रम ने त्योहार को और भव्य बना दिया। डीएम शिवशरणप्पा जीएन, एसपी कुमार सिंह और डीएम की पत्नी डॉ. टी.आर. तनुषा ने मंदाकिनी किनारे दीप प्रवाहित किए। डीएम ने कहा—“दीपोत्सव अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग