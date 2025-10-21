योगी ने अयोध्या की बस्ती में जलाए दीप, मथुरा में प्रेमानंद महाराज की फुलझड़ियां, वाराणसी में गूंजी आरती

प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने आवास पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा-अर्चना की। पत्नी संग उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

चित्रकूट में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित भव्य दीपदान कार्यक्रम ने त्योहार को और भव्य बना दिया। डीएम शिवशरणप्पा जीएन, एसपी कुमार सिंह और डीएम की पत्नी डॉ. टी.आर. तनुषा ने मंदाकिनी किनारे दीप प्रवाहित किए। डीएम ने कहा—“दीपोत्सव अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है।