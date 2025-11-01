CO पत्नी ने कहा- कायदे में रहो नहीं तो जेल भेज दूंगी, डॉक्टर पति पहुंचे SP दफ्तर; लगाई तलाक की गुहार

CO wife threatens doctor in Azamgarh: यूपी के आजमगढ़ में तैनात CO सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डॉ. सत्यम् गुप्ता के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। डॉक्टर सत्यम् ने पुलिस अधीक्षक (SP) अनिल कुमार से मिलकर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी आस्था उन्हें धमकाती हैं कि अगर कायदे में नहीं रहे तो जेल भेज देंगी। पति ने SP के सामने तलाक दिलवाने की मांग भी रखी। डॉक्टर का कहना है कि पत्नी न उनके साथ रहना चाहती हैं और न ही तलाक देने को तैयार हैं।