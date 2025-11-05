Azamgarh New: बैंक कर्मी द्वारा सोते व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करने की तस्वीर वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक सोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करता दिखाई दे रहा है। 15 सेकंड का यह वीडियो लोगों को हैरान और आक्रोशित कर रहा है।