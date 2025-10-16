Azamgarh News: 28 कुंतल नकली मिठाइयां बरामद, त्योहारों पर खपाने की थी तैयारी

जानकारी के अनुसार, खाद्य विभाग की टीम ने सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली चौराहा स्थित मौर्या ट्रेडर्स पर छापेमारी की। यहां से 18 क्विंटल 50 किलोग्राम बर्फी, एक क्विंटल से अधिक पनीर, 50 किलो से अधिक छेना, 50 किलो से अधिक पेड़ा और 50 किलो से अधिक सोहन पापड़ी बरामद हुई। मिठाइयों की कुल मात्रा 21 क्विंटल से अधिक बताई गई है।