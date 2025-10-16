Azamgarh News: 28 कुंतल नकली मिठाइयां बरामद, त्योहारों पर खपाने की थी तैयारी

प्रतीकात्मक तस्वीर, Pc: अभिषेक सिंह
Azamgarh News: आजमगढ़ में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई में 21 क्विंटल से अधिक मिलावटी मिठाइयां बरामद की गईं। कानपुर से लाई गई इन मिठाइयों को आजमगढ़ में खपाने की तैयारी की जा रही थी। विभाग ने मौके से कानपुर की दुकान का पर्चा-बिल भी बरामद किया है।
जानकारी के अनुसार, खाद्य विभाग की टीम ने सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली चौराहा स्थित मौर्या ट्रेडर्स पर छापेमारी की। यहां से 18 क्विंटल 50 किलोग्राम बर्फी, एक क्विंटल से अधिक पनीर, 50 किलो से अधिक छेना, 50 किलो से अधिक पेड़ा और 50 किलो से अधिक सोहन पापड़ी बरामद हुई। मिठाइयों की कुल मात्रा 21 क्विंटल से अधिक बताई गई है।
खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिले में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। मौर्या ट्रेडर्स के खिलाफ मिलावटी मिठाइयों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
मिश्रा ने बताया कि बरामद मिठाइयों को गड्ढे खुदवाकर जमीन में दफन कराया जाएगा। साथ ही, मौर्या ट्रेडर्स से जिन-जिन दुकानों पर मिठाई की सप्लाई की जाती थी, उनकी भी जांच कराई जा रही है।
डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर जिले में मिलावटी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नवरात्र से अब तक विभाग 55 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज चुका है।
छापेमारी के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी, और सिधारी थाने के प्रभारी हमेंद्र प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
