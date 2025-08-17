Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: डिप्टी सीएमओ के निरीक्षण में 3 अनुपस्थित, वेतन रोकते हुए मांगा स्पष्टीकरण

मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को डिप्टी सीएमओ उमाशरण पांडेय ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीन कर्मचारी — राम विजय (बीएचडब्ल्यू डेंटिस्ट), डॉ. ऋषि गुप्ता और अरुण यादव (एक्सरे टेक्नीशियन) अनुपस्थित मिले।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 17, 2025

Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को डिप्टी सीएमओ उमाशरण पांडेय ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीन कर्मचारी — राम विजय (बीएचडब्ल्यू डेंटिस्ट), डॉ. ऋषि गुप्ता और अरुण यादव (एक्सरे टेक्नीशियन) अनुपस्थित मिले। इस पर उनका वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया।

निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएमओ ने ऑपरेशन थिएटर और प्रसव व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से 16 अगस्त तक कुल 99 प्रसव हुए, जिनमें से 9 सीजेरियन जबकि शेष सामान्य प्रसव थे। इस व्यवस्था पर उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि सुविधाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

निरीक्षण के समय प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सीपी गुप्ता, डॉ. पियूष श्रीवास्तव, सीपी प्रजापति, डॉ. नसीमा बानो सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।

Published on:

17 Aug 2025 02:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: डिप्टी सीएमओ के निरीक्षण में 3 अनुपस्थित, वेतन रोकते हुए मांगा स्पष्टीकरण

