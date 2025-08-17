Azamgarh News: डिप्टी सीएमओ के निरीक्षण में 3 अनुपस्थित, वेतन रोकते हुए मांगा स्पष्टीकरण

आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को डिप्टी सीएमओ उमाशरण पांडेय ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीन कर्मचारी — राम विजय (बीएचडब्ल्यू डेंटिस्ट), डॉ. ऋषि गुप्ता और अरुण यादव (एक्सरे टेक्नीशियन) अनुपस्थित मिले। इस पर उनका वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया।
निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएमओ ने ऑपरेशन थिएटर और प्रसव व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से 16 अगस्त तक कुल 99 प्रसव हुए, जिनमें से 9 सीजेरियन जबकि शेष सामान्य प्रसव थे। इस व्यवस्था पर उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि सुविधाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
निरीक्षण के समय प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सीपी गुप्ता, डॉ. पियूष श्रीवास्तव, सीपी प्रजापति, डॉ. नसीमा बानो सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।