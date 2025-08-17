Azamgarh News: डिप्टी सीएमओ के निरीक्षण में 3 अनुपस्थित, वेतन रोकते हुए मांगा स्पष्टीकरण

निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएमओ ने ऑपरेशन थिएटर और प्रसव व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से 16 अगस्त तक कुल 99 प्रसव हुए, जिनमें से 9 सीजेरियन जबकि शेष सामान्य प्रसव थे। इस व्यवस्था पर उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि सुविधाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।