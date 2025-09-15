Azamgarh News: आजमगढ़ में 3 करोड़ की ठगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर संगठित गिरोह ने 150 लोगों को जाल में फंसाया

प्रारंभ में अरविंद, उनके भाई विजय जायसवाल और मित्र आदित्य प्रसाद ने इस कंपनी में निवेश किया। बाद में शत्रुघ्न प्रसाद व उमेश चंद्र ने अरविंद को बेरोजगार बताते हुए कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपये देकर फ्रेंचाइजी ली जा सकती है, जिसमें कंपनी द्वारा प्रशिक्षण समेत सभी व्यवस्था की जाएगी। अरविंद ने 2 लाख रुपये दिए और 1 जून 2016 को फ्रेंचाइजी के दस्तावेज प्राप्त किए। कंपनी के डायरेक्टर समीर अग्रवाल, आरती बंसल, अनुराग बंसल, सबाब हुसैन, आरके सेट्टी, संजय मुदगिल व राजेश टैगोर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हीरापट्टी शाखा से बैंक ऑफ इंडिया में धनराशि ट्रांसफर होती रही।