Azamgarh News: अजित राय हत्याकांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, वंदे मातरम गाने को लेकर की गई थी हत्या

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद दानिश, शाह समर यासीन, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद सादिक, इरफान, सादिक खान उर्फ रशीद तथा रिंकू जकारिया ने मिलकर अजीत राय पर लाठी-डंडों से हमला किया। रिंकू जकारिया के उकसाने पर मोहम्मद दानिश ने कट्टे से गोली चलाकर अजीत को घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में अजीत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद सभी आरोपी घटनास्थल से कार से फरार हो गए।