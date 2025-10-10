Azamgarh News:बिना मान्यता वाले 77 स्कूलों पर एक एक लाख का जुर्माना, कुछ को कड़ी चेतावनी

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव कुमार पाठक ने ऐसे 106 विद्यालयों की पहचान कर जांच अभियान शुरू किया था। जांच में सामने आया कि इनमें से 77 विद्यालयों ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इस पर बीएसए ने सभी 77 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बीएसए राजीव कुमार पाठक ने बताया कि कुल 106 बिना मान्यता वाले विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया था। इनमें से केवल 29 विद्यालयों ने अपने दस्तावेजों और जवाब प्रस्तुत किए, जबकि 77 विद्यालय संचालकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जवाब न देने वाले विद्यालयों पर विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शेष विद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर मान्यता प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। बीएसए ने कहा, “जिले में बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय संचालित नहीं होगा। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और नियमों का पालन कराना विभाग की प्राथमिकता है।”
यह कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और नियमसम्मत बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
