Azamgarh News:बिना मान्यता वाले 77 स्कूलों पर एक एक लाख का जुर्माना, कुछ को कड़ी चेतावनी

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव कुमार पाठक ने ऐसे 106 विद्यालयों की पहचान कर जांच अभियान शुरू किया था। जांच में सामने आया कि इनमें से 77 विद्यालयों ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इस पर बीएसए ने सभी 77 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।