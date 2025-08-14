Azamgarh News: 84 पुलिस कर्मियों का तबादला

Azamgarh Police news: जमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हेमराज मीणा ने गुरुवार को 84 पुलिसकर्मियों के तबादले कर नई तैनाती दी। तबादलों में 57 सब इंस्पेक्टर, जो पहले पुलिस लाइन में तैनात थे, अब विभिन्न थानों में भेजे गए हैं। इसके अलावा चार इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर को थाना प्रकोष्ठों के साथ-साथ ज्ञानवापी और श्री राम मंदिर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया गया है।
तबादलों के तहत मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी राकेश कुमार सिंह को गाजीपुर, सिधारी थाने के इंस्पेक्टर अपराध शिवकुमार यादव को प्रयागराज, और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा को वाराणसी में अध्यापन कार्य के लिए भेजा गया है। इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार यादव को श्री राम मंदिर सुरक्षा में तैनाती मिली है, जबकि गोकुल प्रसाद सिंह, कृष्णकांत शुक्ला, अजीत सिंह, राम अवध यादव, राम मनोहर सिंह, सूर्यकांत पांडे, विनोद कुमार यादव, अभय कुमार सिंह, परमानंद सिंह यादव, सत्येंद्र कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह और रामदुलार सिंह को ज्ञानवापी सुरक्षा के लिए भेजा गया है। कुछ अन्य सब इंस्पेक्टरों को मिर्जापुर में अध्यापन कार्य हेतु स्थानांतरित किया गया है।
पुलिस चौकियों में नए प्रभारी
तबादलों में विभिन्न पुलिस चौकियों के प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है। कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर रामकिशोर शर्मा को ब्रह्मस्थान चौकी, राजेंद्र प्रसाद पटेल को ठेकमा चौकी, अखिलेश नारायण सिंह को बलरामपुर चौकी, राजेश कुमार सिंह को पल्हना चौकी, कुलदीप कुमार को पहाड़पुर चौकी, सुल्तान सिंह को आजमबांध चौकी, चंद्रप्रकाश कश्यप को गोसाई की बाजार चौकी और लाल बहादुर को मिट्टूपुर चौकी का प्रभारी बनाया गया है।