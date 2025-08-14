Azamgarh News: 84 पुलिस कर्मियों का तबादला

तबादलों के तहत मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी राकेश कुमार सिंह को गाजीपुर, सिधारी थाने के इंस्पेक्टर अपराध शिवकुमार यादव को प्रयागराज, और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा को वाराणसी में अध्यापन कार्य के लिए भेजा गया है। इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार यादव को श्री राम मंदिर सुरक्षा में तैनाती मिली है, जबकि गोकुल प्रसाद सिंह, कृष्णकांत शुक्ला, अजीत सिंह, राम अवध यादव, राम मनोहर सिंह, सूर्यकांत पांडे, विनोद कुमार यादव, अभय कुमार सिंह, परमानंद सिंह यादव, सत्येंद्र कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह और रामदुलार सिंह को ज्ञानवापी सुरक्षा के लिए भेजा गया है। कुछ अन्य सब इंस्पेक्टरों को मिर्जापुर में अध्यापन कार्य हेतु स्थानांतरित किया गया है।