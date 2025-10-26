Azamgarh News: जमीनी विवाद में फावड़े से मारकर एक व्यक्ति की हत्या, मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, मनोरथपुर दुबौली निवासी जितेंद्र चौहान पुत्र मुसाफिर चौहान का गांव के ही सुगन चौहान के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार की रात करीब 12 बजे मेड़ काटने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर सुगन चौहान ने फावड़े से मुसाफिर चौहान पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे बचा भी नहीं सके और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।