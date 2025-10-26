Azamgarh News: जमीनी विवाद में फावड़े से मारकर एक व्यक्ति की हत्या, मचा कोहराम

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के सिरिही (दुबौली) गांव में शनिवार देर रात जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे एक की मौके पर ही जान चली गई।
जानकारी के अनुसार, मनोरथपुर दुबौली निवासी जितेंद्र चौहान पुत्र मुसाफिर चौहान का गांव के ही सुगन चौहान के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार की रात करीब 12 बजे मेड़ काटने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर सुगन चौहान ने फावड़े से मुसाफिर चौहान पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे बचा भी नहीं सके और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना पर रौनापार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थानाध्यक्ष रौनापार ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर सुगन चौहान, इंद्रपाल चौहान, राबड़ी देवी और पार्वती देवी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दबिश दी जा रही है।
