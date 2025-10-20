Azamgarh News: अग्निवीर की तैयारी में निकले युवक की सड़क हादसे में मौत, साथी गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार, गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रीवाचक गांव निवासी 20 वर्षीय इरशाद और 21 वर्षीय दीवाकर रोजाना की तरह रविवार सुबह पुलिस व सेना भर्ती की तैयारी के लिए सिसवारा–मार्टिनगंज मार्ग पर दौड़ने के लिए निकले थे। रास्ते में जब वे बरदह थाना क्षेत्र के गोठाव ग्राम स्थित बौद्ध बिहार मोड़ के पास पहुंचे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी।