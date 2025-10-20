Azamgarh News: अग्निवीर की तैयारी में निकले युवक की सड़क हादसे में मौत, साथी गंभीर रूप से घायल

Azamgarh news, Pic- Patrika
Azamgarh News: अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। घर से सुबह दौड़ लगाने निकले युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
जानकारी के अनुसार, गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रीवाचक गांव निवासी 20 वर्षीय इरशाद और 21 वर्षीय दीवाकर रोजाना की तरह रविवार सुबह पुलिस व सेना भर्ती की तैयारी के लिए सिसवारा–मार्टिनगंज मार्ग पर दौड़ने के लिए निकले थे। रास्ते में जब वे बरदह थाना क्षेत्र के गोठाव ग्राम स्थित बौद्ध बिहार मोड़ के पास पहुंचे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी।
हादसे में दीवाकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे नंदाव बाजार स्थित एक निजी चिकित्सक के पास पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, इरशाद की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसका शव देर शाम तक सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा रहा।
शाम के समय जब स्थानीय लोगों ने पानी में उतराया शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। सीओ भूपेश पांडेय और थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालकर शिनाख्त कराई। मृतक की पहचान इरशाद के रूप में हुई।
इरशाद चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां यास्मीन बानो और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
