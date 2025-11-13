Azamgarh News: प्रेमिका से मिलने आए युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव में मचा कोहराम

परिजनों के मुताबिक, नरेंद्र बुधवार को दोपहर में अपनी नानी के घर आलमपुर बनपुरवा गांव आया था और रातभर वहीं रुका। गुरुवार तड़के करीब 4:30 बजे वह अपने मामा के बेटे रामअवतार के साथ बाइक से ओरिल केवटाना गांव, जो उसके भैया का ससुराल है, की ओर गया। गांव से कुछ पहले नहर के पास नरेंद्र ने रामअवतार को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद आगे चला गया।