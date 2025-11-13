Azamgarh News: प्रेमिका से मिलने आए युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव में मचा कोहराम

Azamgarh news, Pic- patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के ओरिल (केवटाना) गांव में गुरुवार तड़के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान जौनपुर जनपद के सरंपतहा थाना क्षेत्र के सुइथाकला गांव निवासी नरेंद्र बिंद (22) के रूप में हुई है।
परिजनों के मुताबिक, नरेंद्र बुधवार को दोपहर में अपनी नानी के घर आलमपुर बनपुरवा गांव आया था और रातभर वहीं रुका। गुरुवार तड़के करीब 4:30 बजे वह अपने मामा के बेटे रामअवतार के साथ बाइक से ओरिल केवटाना गांव, जो उसके भैया का ससुराल है, की ओर गया। गांव से कुछ पहले नहर के पास नरेंद्र ने रामअवतार को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद आगे चला गया।
करीब आधे घंटे बाद नरेंद्र के फोन से रामअवतार को कॉल आया कि कुछ लोग उसे पीट रहे हैं और जल्द आओ। जब तक वह पहुंचा, नरेंद्र बेहोश पड़ा मिला। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक की भाभी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र का एक वर्ष से पड़ोसी गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था और उसी से मिलने वह आया था। शक है कि लड़की के भाइयों ने ही उसकी हत्या की है।
पवई थाना प्रभारी प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।
