Azamgarh News: डेढ़ लाख की लूट के आरोपी का हुआ एनकाउंटर

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र के हदिसादयालपुर नहर के पास 17 अक्टूबर को पुलिस और डकैती के आरोपित आनंद यादव के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आनंद यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की आत्मरक्षा के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल स्थिति में उसे सीएचसी बरदह ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर कर दिया गया।