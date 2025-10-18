Azamgarh News: डेढ़ लाख की लूट के आरोपी का हुआ एनकाउंटर

Azamgarh news, Pic- patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र के हदिसादयालपुर नहर के पास 17 अक्टूबर को पुलिस और डकैती के आरोपित आनंद यादव के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आनंद यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की आत्मरक्षा के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल स्थिति में उसे सीएचसी बरदह ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर कर दिया गया।
मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस, एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 6300 रुपये नकद, 1050 रुपये व एक मोबाइल फोन बरामद किया।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि आनंद यादव पर बरदह और देवगांव थाने में डकैती व चोरी के कई मामले दर्ज हैं। यह मुठभेड़ 10 अक्टूबर को दीपक प्रजापति से 1.5 लाख रुपये की लूट के मामले की जांच के दौरान हुई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी।
इससे पहले इसी प्रकरण में तीन अन्य आरोपित—आशुतोष सिंह, गौरव जायसवाल और विपिन यादव—को रामपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी निशानदेही पर ही आनंद यादव की तलाश की जा रही थी।
