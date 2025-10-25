Azamgarh News: विवाद के बाद पुलिस ने कराया विवाह, दोनो भागे थे घर से

Azamgarh news,Pic- Patrika
UP Police News: आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने मिशन शक्ति केंद्र पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री को पड़ोसी युवक शुभम पुत्र राज कुमार बहला-फुसलाकर ले गया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उपनिरीक्षक महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल हरेंद्र यादव, कांस्टेबल रणवीर यादव, महिला कांस्टेबल नीरजा सिंह और शिखा सिंह की टीम को जांच के लिए भेजा।
जांच के दौरान पता चला कि युवती और युवक दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से विवाह करना चाहते हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों को थाने बुलाया और समझाया। गहन वार्ता के बाद दोनों परिवारों ने विवाह के लिए सहमति व्यक्त की।
आवेदक ने पुलिस की संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई की सराहना की तथा किसी अन्य कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं बताई।
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
