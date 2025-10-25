Azamgarh News: विवाद के बाद पुलिस ने कराया विवाह, दोनो भागे थे घर से

UP Police News: आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने मिशन शक्ति केंद्र पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री को पड़ोसी युवक शुभम पुत्र राज कुमार बहला-फुसलाकर ले गया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उपनिरीक्षक महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल हरेंद्र यादव, कांस्टेबल रणवीर यादव, महिला कांस्टेबल नीरजा सिंह और शिखा सिंह की टीम को जांच के लिए भेजा।