Azamgarh News: अराजक तत्वों ने डीह काली की मूर्ति को किया खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश

सूचना पाकर थानाध्यक्ष जहानागंज अतुल कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को शांत रहने का आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों की तलाश जारी है और शीघ्र ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों को नई मूर्ति स्थापित करने का सुझाव देते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।