आजमगढ़

Azamgarh News: अराजक तत्वों ने डीह काली की मूर्ति को किया खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश

जहानागंज नगर पंचायत क्षेत्र के रामपुर गांव में स्थित डीह काली मूर्ति को अज्ञात अराजक तत्वों ने बीती रात क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब गांव के जगदम्बा सिंह रोज की तरह स्थल की सफाई करने पहुंचे तो उन्होंने मूर्ति टूटी हुई देखी और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी।

less than 1 minute read

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Oct 23, 2025

Azamgarh news

Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के जहानागंज नगर पंचायत क्षेत्र के रामपुर गांव में स्थित डीह काली मूर्ति को अज्ञात अराजक तत्वों ने बीती रात क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब गांव के जगदम्बा सिंह रोज की तरह स्थल की सफाई करने पहुंचे तो उन्होंने मूर्ति टूटी हुई देखी और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी।

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घटना की निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2012 में भी इसी तरह की घटना हो चुकी है, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

पुलिस मामले को शान्त कराने में जुटी

सूचना पाकर थानाध्यक्ष जहानागंज अतुल कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को शांत रहने का आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों की तलाश जारी है और शीघ्र ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों को नई मूर्ति स्थापित करने का सुझाव देते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

वहीं, एक अन्य मामले में थाना सिधारी क्षेत्र में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणी करने के प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई की है।

इस मामले में थाना सिधारी पर मु.अ.सं. 458/2025 धारा 196 बीएनएस व 66 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपनिरीक्षक युगराज सिंह एवं पुलिस टीम ने 22 अक्टूबर को अभियुक्त बृजेश उर्फ विकास पुत्र कमला निवासी हलुवाडीह, थाना सिधारी (उम्र 30 वर्ष) को उसके गांव से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है।

23 Oct 2025 03:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: अराजक तत्वों ने डीह काली की मूर्ति को किया खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश

