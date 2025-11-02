Azamgarh News: 13 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, शस्त्र धारकों में हड़कंप

Azamgarh news
Azamgarh Police: आजमगढ़ जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 13 शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त या निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, ये सभी व्यक्ति विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे, जिससे आमजन में भय का माहौल बन गया था। ऐसे व्यक्तियों के पास हथियार रहना जनहित में नहीं माना गया।
निरस्त या निलंबित किए गए लाइसेंस धारक जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनके पास पिस्टल, रिवाल्वर, SBBL बंदूक, DBBL बंदूक और राइफल जैसे हथियार थे। पुलिस ने इनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर यह कार्रवाई की है।
दीपक कुमार राय (भैंसकुर, थाना बरदह) – पिस्टल
सत्यानंद सिंह (खरगपुर, थाना महराजगंज) – SBBL बंदूक
इनामुल हक (ननरी, थाना सरायमीर) – DBBL बंदूक
राजेश राय (गड़ौरा मझौरा, थाना जीयनपुर) – SBBL बंदूक
पंकज कुमार सिंह (पठखौली नई बस्ती, थाना कोतवाली) – रिवाल्वर/पिस्टल
डॉ. अवधराज मिश्रा (देवगांव, थाना देवगांव) – SBBL बंदूक
अमरजीत यादव (चेवता, थाना कप्तानगंज) – SBBL बंदूक
श्यामा राम (जहानगंज, थाना जहानगंज) – SBBL बंदूक
संतोष सिंह (मसूरियापुर, थाना रौनापार) – SBBL बंदूक
सूर्यभान यादव उर्फ बहाने (बैजावारी, थाना रौनापार) – रिवाल्वर .32 बोर
लक्ष्मण यादव (खानपुर भगत पट्टी, थाना बिलरियागंज) – SBBL बंदूक
अबू सोफियान (बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज) – SBBL बंदूक
फिरोज अहमद (पुरानूराम फूलपुर, थाना फूलपुर) – राइफल .315 बोर
यह कार्रवाई जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों—बरदह, महराजगंज, सरायमीर, जीयनपुर, कोतवाली, देवगांव, कप्तानगंज, जहानगंज, रौनापार, बिलरियागंज और फूलपुर—में की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जिनके पास हथियार होने से जनमानस की सुरक्षा को खतरा है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह अभियान अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार जारी रहेगा।
इस कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना और मजबूत हुई है।
