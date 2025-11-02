Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: 13 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, शस्त्र धारकों में हड़कंप

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 13 शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त या निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, ये सभी व्यक्ति विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे, जिससे आमजन में भय का माहौल बन गया था। ऐसे व्यक्तियों के पास हथियार रहना जनहित में नहीं माना गया।

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Nov 02, 2025

Azamgarh Police: आजमगढ़ जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 13 शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त या निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, ये सभी व्यक्ति विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे, जिससे आमजन में भय का माहौल बन गया था। ऐसे व्यक्तियों के पास हथियार रहना जनहित में नहीं माना गया।

निरस्त या निलंबित किए गए लाइसेंस धारक जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनके पास पिस्टल, रिवाल्वर, SBBL बंदूक, DBBL बंदूक और राइफल जैसे हथियार थे। पुलिस ने इनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर यह कार्रवाई की है।

  • निलंबन/निरस्तीकरण सूची:

दीपक कुमार राय (भैंसकुर, थाना बरदह) – पिस्टल

सत्यानंद सिंह (खरगपुर, थाना महराजगंज) – SBBL बंदूक

इनामुल हक (ननरी, थाना सरायमीर) – DBBL बंदूक

राजेश राय (गड़ौरा मझौरा, थाना जीयनपुर) – SBBL बंदूक

पंकज कुमार सिंह (पठखौली नई बस्ती, थाना कोतवाली) – रिवाल्वर/पिस्टल

डॉ. अवधराज मिश्रा (देवगांव, थाना देवगांव) – SBBL बंदूक

अमरजीत यादव (चेवता, थाना कप्तानगंज) – SBBL बंदूक

श्यामा राम (जहानगंज, थाना जहानगंज) – SBBL बंदूक

संतोष सिंह (मसूरियापुर, थाना रौनापार) – SBBL बंदूक

सूर्यभान यादव उर्फ बहाने (बैजावारी, थाना रौनापार) – रिवाल्वर .32 बोर

लक्ष्मण यादव (खानपुर भगत पट्टी, थाना बिलरियागंज) – SBBL बंदूक

अबू सोफियान (बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज) – SBBL बंदूक

फिरोज अहमद (पुरानूराम फूलपुर, थाना फूलपुर) – राइफल .315 बोर

यह कार्रवाई जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों—बरदह, महराजगंज, सरायमीर, जीयनपुर, कोतवाली, देवगांव, कप्तानगंज, जहानगंज, रौनापार, बिलरियागंज और फूलपुर—में की गई।

मामले पर जानिए पुलिस का पक्ष

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जिनके पास हथियार होने से जनमानस की सुरक्षा को खतरा है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह अभियान अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार जारी रहेगा।

इस कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना और मजबूत हुई है।

