Azamgarh News: UP STF ने फर्जी आधार कार्ड गिरोह का किया भंडाफोड़, आठ गिरफ्तार



एटीएस को कई महीनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ जनसेवा केंद्र संचालक वीपीएन और रिमोट सिस्टम का उपयोग कर अवैध आधार कार्ड बना रहे हैं। जांच में पता चला कि यह गिरोह दलालों के जरिए उन लोगों से संपर्क करता था, जिनके पास भारतीय दस्तावेज नहीं थे या जो जन्मतिथि जैसे विवरण में हेरफेर चाहते थे। इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र तैयार किए जाते थे। इन आधार कार्डों का उपयोग कर अवैध घुसपैठिए पासपोर्ट बनवाते थे और सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाते थे।