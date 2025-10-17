Azamgarh News: ऑनलाइन फ्रॉड के एक बड़े मामले में आजमगढ़ पुलिस ने आरोपी को गुड़गांव से किया गिरफ्तार

Azamgarh news, Pic- patrika
Azamgarh News: ऑनलाइन फ्रॉड के एक बड़े मामले में आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शहर कोतवाली पुलिस ने इटावा के निवासी वांछित और फरार चल रहे आरोपी को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ₹10,000 का इनाम देने की घोषणा की है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त अमर उर्फ गोलू उर्फ बन्टा पुत्र देवकुमार शर्मा (उम्र 29 वर्ष), निवासी मोहान गार्डेन, नई दिल्ली तथा मूल रूप से ग्राम बसरेहर, थाना बसरेहर, जनपद इटावा का रहने वाला है। आरोपी की पहचान मुखबिर की सूचना पर की गई।
इस मामले में इससे पहले अंजेश सरोज, आदित्य सिंह और दीपक उर्फ रोहन नाम के तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान दो नए मोबाइल (Vivo V2427 और Oppo Reno 13 CPH2689), पांच पुराने मोबाइल, सात बैंकों के क्रेडिट/डेबिट कार्ड, तीन चेक बुक और ₹2,500 नकद बरामद किए थे।
पुलिस ने बताया कि अमर शर्मा उर्फ गोलू को गुरुग्राम न्यायालय परिसर से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह और उसका साथी दीपक उर्फ रोहन दिल्ली में कॉल सेंटर चलाते थे, जहां से लोगों को फोन कर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी हासिल कर ऑनलाइन ठगी की जाती थी।
गिरोह के सदस्य ठगी से मिले पैसों को अपने बैंक या वॉलेट अकाउंट में डालते थे और बाद में BEMOW लिंक के जरिए मोबाइल फोन और अन्य सामान खरीदते थे। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग