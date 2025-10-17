Azamgarh News: ऑनलाइन फ्रॉड के एक बड़े मामले में आजमगढ़ पुलिस ने आरोपी को गुड़गांव से किया गिरफ्तार

Azamgarh News: ऑनलाइन फ्रॉड के एक बड़े मामले में आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शहर कोतवाली पुलिस ने इटावा के निवासी वांछित और फरार चल रहे आरोपी को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ₹10,000 का इनाम देने की घोषणा की है।