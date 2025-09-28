Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: मेंहदी लगाने गई ब्यूटी पार्लर संचालिका लापता, नहीं लग रहा कोई सुराग

मुबारकपुर थाना क्षेत्र की सालेहा खातून तीन दिनों से लापता हैं। जानकारी के अनुसार, 25 सितंबर को एक संदिग्ध कॉल पर वह मेंहदी लगाने के बहाने राजा मुबारक शाह मस्जिद के पास पहुंचीं, जहां एक अज्ञात युवती उन्हें अपने साथ ले गई। उसके बाद से उनका मोबाइल बंद है और परिवार गहरी चिंता में है।

less than 1 minute read

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Sep 28, 2025

Azamgarh news

oplus_2

Azamgarh News: आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र की सालेहा खातून तीन दिनों से लापता हैं। जानकारी के अनुसार, 25 सितंबर को एक संदिग्ध कॉल पर वह मेंहदी लगाने के बहाने राजा मुबारक शाह मस्जिद के पास पहुंचीं, जहां एक अज्ञात युवती उन्हें अपने साथ ले गई। उसके बाद से उनका मोबाइल बंद है और परिवार गहरी चिंता में है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है।

सालेहा खातून मोहल्ला इस्लामपुरा, पोस्ट मुबारकपुर निवासी सरफुद्दीन अहमद की पुत्री हैं और स्थानीय स्तर पर ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ ही शादी-विवाह में मेंहदी लगाने का काम करती हैं। 25 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे वह अपने पिता के साथ मस्जिद के पास पहुंचीं और काम शुरू किया। इसी दौरान एक युवती उन्हें ले गई।

करीब एक घंटे बाद सालेहा ने घर पर फोन कर बताया कि उनका मोबाइल चार्ज नहीं है और वह थोड़ी देर में लौट आएंगी। इसके बाद से उनका फोन बंद हो गया और वह गायब हो गईं।

पुलिस तहरीर के आधार पर जांच शुरू की

परिवार की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सालेहा को ले जाने वाली युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

घटना से चिंतित परिवार और स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर अपील कर सालेहा को सुरक्षित घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर परिजन से संपर्क करने का नंबर 8957579509 जारी किया गया है।

Published on:

28 Sept 2025 09:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: मेंहदी लगाने गई ब्यूटी पार्लर संचालिका लापता, नहीं लग रहा कोई सुराग

