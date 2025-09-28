Azamgarh News: मेंहदी लगाने गई ब्यूटी पार्लर संचालिका लापता, नहीं लग रहा कोई सुराग

Azamgarh News: आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र की सालेहा खातून तीन दिनों से लापता हैं। जानकारी के अनुसार, 25 सितंबर को एक संदिग्ध कॉल पर वह मेंहदी लगाने के बहाने राजा मुबारक शाह मस्जिद के पास पहुंचीं, जहां एक अज्ञात युवती उन्हें अपने साथ ले गई। उसके बाद से उनका मोबाइल बंद है और परिवार गहरी चिंता में है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है।