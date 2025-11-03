Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पत्नी-बेटी घायल

नूरपुर भवपुर के पास रविवार की सुबह हुए सड़क हादसे में दवा लेने जा रहे बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं।

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Nov 03, 2025

Azamgarh news, Pic- Patrika

Azamgarh Accident News: आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के नूरपुर भवपुर के पास रविवार की सुबह हुए सड़क हादसे में दवा लेने जा रहे बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को इलाज के लिए तरवा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मृतक बाइक पर पत्नी और बेटी को भी बैठाया था

जानकारी के अनुसार, खरिहानी गांव निवासी 38 वर्षीय अजय ठठेरा अपनी पत्नी 35 वर्षीय सुनीता और दस वर्षीय बेटी खुशबू के साथ वाराणसी दवा लेने जा रहे थे। इसी दौरान भवपुर के पास एक सिलिंडर लदे ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पत्नी और बेटी सड़क किनारे दूर जा गिरीं, जबकि अजय ट्रक के पहिए के नीचे आ गए। दुर्घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

03 Nov 2025 09:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पत्नी-बेटी घायल

