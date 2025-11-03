Azamgarh News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पत्नी-बेटी घायल

जानकारी के अनुसार, खरिहानी गांव निवासी 38 वर्षीय अजय ठठेरा अपनी पत्नी 35 वर्षीय सुनीता और दस वर्षीय बेटी खुशबू के साथ वाराणसी दवा लेने जा रहे थे। इसी दौरान भवपुर के पास एक सिलिंडर लदे ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पत्नी और बेटी सड़क किनारे दूर जा गिरीं, जबकि अजय ट्रक के पहिए के नीचे आ गए। दुर्घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।