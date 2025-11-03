Azamgarh News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पत्नी-बेटी घायल

Azamgarh news, Pic- Patrika
Azamgarh Accident News: आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के नूरपुर भवपुर के पास रविवार की सुबह हुए सड़क हादसे में दवा लेने जा रहे बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को इलाज के लिए तरवा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, खरिहानी गांव निवासी 38 वर्षीय अजय ठठेरा अपनी पत्नी 35 वर्षीय सुनीता और दस वर्षीय बेटी खुशबू के साथ वाराणसी दवा लेने जा रहे थे। इसी दौरान भवपुर के पास एक सिलिंडर लदे ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पत्नी और बेटी सड़क किनारे दूर जा गिरीं, जबकि अजय ट्रक के पहिए के नीचे आ गए। दुर्घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग