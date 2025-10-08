Azamgarh News: घर के बाहर टहल रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर

देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिकरी में बुधवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार दो बदमाशों ने घर के बाहर टहल रहे एक युवक पर फायरिंग कर दी। गोली युवक के कंधे के नीचे लगी, जिससे वह मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा। less than 1 minute read