Azamgarh News: घर के बाहर टहल रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर

Azamgarh Crime: आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिकरी में बुधवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार दो बदमाशों ने घर के बाहर टहल रहे एक युवक पर फायरिंग कर दी। गोली युवक के कंधे के नीचे लगी, जिससे वह मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा।
परिजनों ने आनन-फानन में घायल युवक को 100 शैय्या अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।
घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।
घायल युवक की पहचान मोहम्मद शफीक शेख (25) पुत्र जैनुद्दीन निवासी ग्राम टिकरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शफीक बुधवार रात करीब आठ बजे अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उस पर गोली चला दी और फरार हो गए।
पुलिस को इस घटना की सूचना अस्पताल से मिली, जब परिजनों ने घायल को भर्ती कराया। एसपी सिटी ने बताया कि परिजनों से पूछताछ की जा रही है और तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि घटना में शामिल अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़
