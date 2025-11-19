Azamgarh News: जिले में फिर तड़तड़ाई गोलियां, कुख्यात अपराधी का हुआ एनकाउंटर

रात 12:29 बजे एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश पर पिन्टू ने भागने का प्रयास किया और बाइक फिसल गई। खुद को घिरा देख उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। अवैध हथियार, फर्जी नंबर प्लेट और सोने की चेन बरामद। पूछताछ में पिन्टू ने छिनैती में शामिल होने की बात स्वीकार की।