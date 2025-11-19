Azamgarh News: जिले में फिर तड़तड़ाई गोलियां, कुख्यात अपराधी का हुआ एनकाउंटर

Azamgarh news, Pic- patrika
Azamgarh Crime: आजमगढ़ कोतवाली पुलिस ने मंगलवार- बुधवार की देर रात मोहती घाट तिराहा के पास मुठभेड़ में एक खतरनाक अपराधी को घायल कर दबोच लिया। आरोपी की पहचान पिन्टू हरिजन उर्फ़ अशोक (25) निवासी भिटारी, थाना लोहता, वाराणसी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज और आज़मगढ़ सहित कई जिलों में लूट, छिनैती, चोरी और गैंगेस्टर एक्ट के 10 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस को सूचना मिली थी कि 8 नवंबर को कोलबाजबहादुर में वृद्ध महिला की सोने की चेन छिनैती का आरोपी अवैध हथियार के साथ मोहती घाट के पास किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में क्षेत्र की घेराबंदी की गई।
रात 12:29 बजे एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश पर पिन्टू ने भागने का प्रयास किया और बाइक फिसल गई। खुद को घिरा देख उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। अवैध हथियार, फर्जी नंबर प्लेट और सोने की चेन बरामद। पूछताछ में पिन्टू ने छिनैती में शामिल होने की बात स्वीकार की।
फर्जी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल
.315 बोर का तमंचा
दो खाली खोखे
छिनी हुई सोने की चेन
फोरेंसिक टीम ने तमंचा, कारतूस, खून से सनी मिट्टी, फिंगरप्रिंट और हैंडस्वैब समेत अन्य साक्ष्य एकत्र किए।
मुठभेड़ टीम में 10 जांबाज़ पुलिसकर्मी
पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के साथ उपनिरीक्षक सौरभ त्रिपाठी, यश सिंह पटेल, अभिषेक कुशवाहा सहित कुल 10 पुलिसकर्मी शामिल रहे।
