Azamgarh News: केबिनेट मंत्री के एस्कॉर्ट को डीसीएम ने मारी टक्कर, चार पुलिस कर्मी घायल

जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मंगलवार को दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद बिंद्राबाजार स्थित पूर्व मंत्री डॉ. कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के आवास पर पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा में रानी की सराय थाना पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी लगी हुई थी। मंत्री के आवास से लौटते समय अमौड़ा टोल प्लाजा के पास आजमगढ़ से वाराणसी की ओर जा रही डीसीएम ने एस्कॉर्ट गाड़ी में टक्कर मार दी।