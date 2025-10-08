Azamgarh News: केबिनेट मंत्री के एस्कॉर्ट को डीसीएम ने मारी टक्कर, चार पुलिस कर्मी घायल

Azamgarh news, Pic- Patrika
Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की सुरक्षा में तैनात पुलिस एस्कॉर्ट वाहन को मंगलवार को अमौड़ा टोल प्लाजा के पास एक डीसीएम ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में चार पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में ले लिया है, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है।
जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मंगलवार को दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद बिंद्राबाजार स्थित पूर्व मंत्री डॉ. कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के आवास पर पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा में रानी की सराय थाना पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी लगी हुई थी। मंत्री के आवास से लौटते समय अमौड़ा टोल प्लाजा के पास आजमगढ़ से वाराणसी की ओर जा रही डीसीएम ने एस्कॉर्ट गाड़ी में टक्कर मार दी।
हादसे में होमगार्ड अनिल सिंह, उपनिरीक्षक अजय सिंह सहित दो अन्य होमगार्ड घायल हो गए। सूचना पाकर रानी की सराय थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और डीसीएम को कब्जे में लेकर थाने ले गए।
पुलिस के अनुसार, डीसीएम चालक घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग