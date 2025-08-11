Azamgarh News: फर्जी नियुक्तियों के मामले में प्रबंधक समेत 26 सहायक अध्यापकों पर मुकदमा दर्ज, मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, समाज कल्याण विभाग से अनुदानित एवं निजी प्रबंधतंत्र से संचालित विद्यालयों में वर्ष 2014 से अब तक की गई 25 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अवैध पाई गईं। शासन के आदेश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 25 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि नियुक्तियां उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1975 के प्रावधानों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूर्वानुमोदन लिए बिना की गईं।