आजमगढ़

Azamgarh New: डिप्टी एसपी आस्था जायसवाल पर पति ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, एसएसपी से की शिकायत

आजमगढ़ सीओ सदर पद पर तैनात आस्था जायसवाल पर उनके पति डॉक्टर सत्यम ने मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार से की है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ने अब तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है।

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Oct 31, 2025

Azamgarh

Azamgarh news, PC: पत्रिका

Azamgarh Police: आजमगढ़ जिले में सीओ सदर पद पर तैनात आस्था जायसवाल पर उनके पति डॉक्टर सत्यम ने मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार से की है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ने अब तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पीड़ित डॉक्टर सत्यम वर्तमान में आजमगढ़ के चक्रपानपुर पीजीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। उनका कहना है कि जून 2003 में बलिया निवासी आस्था जायसवाल से उनका विवाह हुआ था। अप्रैल 2024 में दंपती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। डॉक्टर सत्यम के अनुसार, बच्चे के नाम की टाइटल भी उनकी सहमति के बिना बदल दी गई।

जानिए क्या लगा आरोप

डॉ. सत्यम का आरोप है कि बेटे के जन्म के बाद से ही आस्था जायसवाल ने उनसे संबंध समाप्त कर लिए और कहा कि “हमें आपसे कोई मतलब नहीं।” पति का कहना है कि उनकी पत्नी बच्चे को उनसे दूर रखना चाहती हैं, न तो बात करती हैं और न ही मिलने देती हैं। आरोप है कि वह उन्हें जेल भेजने की धमकी भी देती रहती हैं।

डॉ. सत्यम ने बताया कि उन्होंने मार्च 2025 में तलाक का मामला भी दायर कर दिया है, लेकिन आस्था जायसवाल न तो साथ रहना चाहती हैं और न ही तलाक देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है।

31 Oct 2025 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh New: डिप्टी एसपी आस्था जायसवाल पर पति ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, एसएसपी से की शिकायत

