Azamgarh New: डिप्टी एसपी आस्था जायसवाल पर पति ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, एसएसपी से की शिकायत

डॉ. सत्यम का आरोप है कि बेटे के जन्म के बाद से ही आस्था जायसवाल ने उनसे संबंध समाप्त कर लिए और कहा कि “हमें आपसे कोई मतलब नहीं।” पति का कहना है कि उनकी पत्नी बच्चे को उनसे दूर रखना चाहती हैं, न तो बात करती हैं और न ही मिलने देती हैं। आरोप है कि वह उन्हें जेल भेजने की धमकी भी देती रहती हैं।