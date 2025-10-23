Azamgarh News: कांग्रेस नेता राम प्रताप यादव का निधन, संपत्ति विवाद में बेटों के बीच हंगामा

जानकारी के अनुसार, राम प्रताप यादव तीन पुत्रों—रविंद्र यादव उर्फ पप्पू यादव, राजेश यादव और संतोष यादव—के पिता थे। वे पिछले कुछ समय से पुत्र राजेश यादव के साथ बलरामपुर स्थित अपने आवास में रह रहे थे। बुधवार की सुबह अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर अन्य दोनों बेटे घर पहुंचे और पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए राजेश यादव से भिड़ गए।