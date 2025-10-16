Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: साइबर अपराधी ने बनाया एसपी का फर्जी हस्ताक्षर, गिरफ्तार

पुलिस ने थाना मेहनगर क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस अधीक्षक और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर व हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हुए कूटरचित नोटिस तैयार किया था। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान प्रशांत सिंह (28 वर्ष) पुत्र उदयनारायण सिंह, निवासी ग्राम ठोठीया, थाना मेहनगर, आजमगढ़ के रूप में हुई है।

2 min read

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Oct 16, 2025

Azamgarh news

Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh Crime News: आजमगढ़ में साइबर अपराध के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने थाना मेहनगर क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस अधीक्षक और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर व हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हुए कूटरचित नोटिस तैयार किया था। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान प्रशांत सिंह (28 वर्ष) पुत्र उदयनारायण सिंह, निवासी ग्राम ठोठीया, थाना मेहनगर, आजमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और फर्जी मोहर बरामद की है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। नोडल अधिकारी विवेक त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 15 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे गोसाई बाजार स्थित उसकी दुकान फिनो पेमेंट बैंक से उसे गिरफ्तार किया।

शिकायत पर हुआ मामला उजागर

मामला तब उजागर हुआ जब ग्राम ठोठीया निवासी गुलाबचंद ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी कि 5 अक्टूबर को उन्हें और उनके भाइयों सुभाषचंद व सतीशचंद को डाक से एक नोटिस मिला। नोटिस में दावा किया गया था कि उनके खिलाफ संतोष पुत्र बंशु और सुनील पुत्र लालमनि कश्यप के प्रार्थना पत्र पर मामला दर्ज किया गया है। नोटिस पर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर और थाना मेहनगर की मोहर लगी थी, जिसमें उन्हें हाजिर न होने पर गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई थी। इसके साथ ही, गुलाबचंद के मोबाइल पर 22,492.30 रुपये की फर्जी ओटीपी राशि जमा होने का संदेश भी भेजा गया था।

पूछताछ में प्रशांत सिंह ने स्वीकार किया कि उसने गुलाबचंद और सुनील कश्यप के बीच चल रहे जमीनी विवाद का फायदा उठाने की साजिश रची थी। उसने अपने लैपटॉप पर पुलिस अधीक्षक और थाना मेहनगर की फर्जी मोहरें तैयार कर धारा 41(1) CrPC के तहत कूटरचित नोटिस बनाया और उसे रंगीन प्रिंटर से निकालकर पोस्ट ऑफिस से भेजा।

अभियुक्त ने बताया कि वह जानता था कि नोटिस मिलने के बाद गुलाबचंद उससे सलाह लेने आएंगे। 6 अक्टूबर को वह उन्हें पुलिस कार्यालय ले गया, जहां बाहर ही रुकवा दिया और इसी बीच अपने लैपटॉप से फर्जी पेमेंट मैसेज जनरेट कर गुलाबचंद के मोबाइल पर भेज दिया। आरोपी का उद्देश्य धोखाधड़ी से धन वसूलना और विवाद में मध्यस्थता का लाभ उठाना था।

पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 04:47 pm

Published on:

16 Oct 2025 04:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: साइबर अपराधी ने बनाया एसपी का फर्जी हस्ताक्षर, गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: 28 कुंतल नकली मिठाइयां बरामद, त्योहारों पर खपाने की थी तैयारी

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: बैंक में तीन ग्राहकों के खाते से बिना सहमति निकाले गए लगभग 26 लाख रुपए, मचा हड़कंप

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: बरदह में फिनो बैंक मित्र से डेढ़ लाख रुपये और मोबाइल लूट, पुलिस जांच में जुटी

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: हत्या के आरोपी ने जेल की चेकबुक चुराकर कर निकाले 30 लाख

आजमगढ़

Azamgarh News: ससुर ने बहू से किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.