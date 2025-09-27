Azamgaeh News: पिता की गोली से घायल बेटी की मौत, वहीं बेटी का प्रेमी गंभीर हाल में वाराणसी एडमिट

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: लालगंज क्षेत्र प्रेम प्रसंग के शक में एक पिता ने अपनी ही बेटी और उसके दोस्त को गोली मार दी। घटना शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे लालगंज बाईपास स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई। गोली लगने से 18 वर्षीय अक्षरा सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त 20 वर्षीय आदित्य सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, पकड़ी खुर्द गांव निवासी नीरज सिंह, जो एक बैंक में कर्ज वसूली का काम करता है, को शक था कि उसकी बेटी अक्षरा किसी युवक से संपर्क में है। शुक्रवार को अक्षरा अपने दोस्त आदित्य के साथ रेस्टोरेंट में गई थी। इसी दौरान नीरज सिंह अपनी पत्नी शशिकला के साथ वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पिता, बेटी और युवक के बीच कहासुनी हुई जो हाथापाई में बदल गई।
इसी दौरान गुस्से में नीरज सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और पहले बेटी अक्षरा की कनपटी पर गोली मार दी। इसके बाद आदित्य को भी गोली मार दी। मौके पर मौजूद मां शशिकला पति को रोकती रही लेकिन वह नहीं माना।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गंभीर हालत में लालगंज के संयुक्त 100 शय्या अस्पताल ले गई। वहां से उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में अक्षरा ने दम तोड़ दिया। आदित्य की हालत नाजुक बताई जा रही है।
घटना के बाद आरोपी नीरज सिंह फरार हो गया। आदित्य की मां रंजना सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी ह
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग