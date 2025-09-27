Azamgaeh News: पिता की गोली से घायल बेटी की मौत, वहीं बेटी का प्रेमी गंभीर हाल में वाराणसी एडमिट

जानकारी के अनुसार, पकड़ी खुर्द गांव निवासी नीरज सिंह, जो एक बैंक में कर्ज वसूली का काम करता है, को शक था कि उसकी बेटी अक्षरा किसी युवक से संपर्क में है। शुक्रवार को अक्षरा अपने दोस्त आदित्य के साथ रेस्टोरेंट में गई थी। इसी दौरान नीरज सिंह अपनी पत्नी शशिकला के साथ वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पिता, बेटी और युवक के बीच कहासुनी हुई जो हाथापाई में बदल गई।