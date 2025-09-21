Azamgarh News: भाजपा के ब्लॉक प्रमुख पर जानलेवा हमला, 3 नामजद सहित 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जानकारी के मुताबिक, 19 सितंबर की रात करीब 9 बजे यशवंत शर्मा शौरभ सिंह उर्फ बीनू सिंह के घर से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कन्या पाठशाला के पास अपाचे बाइक पर सवार चार हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। गोली न लगने पर हमलावरों ने उनका गला दबाया और पिस्टल की बट व लात-घूसों से जमकर पिटाई कर दी। हमले में गंभीर रूप से घायल यशवंत शर्मा बेहोश होकर गिर पड़े। हमलावर उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए।