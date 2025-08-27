Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: गणेश चौथ में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद

देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत कटघर लालगंज स्थित गोला बाजार के बुढ़वा महादेव मंदिर पर मंगलवार की देर शाम गणेश पंडाल में डीजे की तेज आवाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला बढ़ता देख लोग पुलिस चौकी पहुंच गए।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 27, 2025

Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamagarh News: आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत कटघर लालगंज स्थित गोला बाजार के बुढ़वा महादेव मंदिर पर मंगलवार की देर शाम गणेश पंडाल में डीजे की तेज आवाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला बढ़ता देख लोग पुलिस चौकी पहुंच गए।

जानकारी के मुताबिक, आयोजक मंडल बीते तीन वर्षों से लगातार गणेश प्रतिमा स्थापित करता आ रहा है। इस बार भी गणेश चतुर्थी पर पंडाल सजाया गया। प्रतिमा स्थापना से पहले ही स्थानीय लोगों ने तेज आवाज में डीजे न बजाने की अपील की थी। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने के बाद उन्हें चौकी लालगंज बुलाया। हालांकि वहां भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ। स्थिति को देखते हुए देवगांव कोतवाल को मौके पर बुलाया गया। उनके हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी और मामला शांत हो गया।

इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि लालगंज में गणेश प्रतिमा स्थापना को लेकर तनाव और चौकी घेराव हुआ है। इस पर एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी तरह का तनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि “स्थानीय लोगों ने केवल डीजे की तेज आवाज को लेकर शिकायत की थी। आयोजकों को इस संबंध में समझा दिया गया है और गणेश प्रतिमा की स्थापना शांति पूर्वक हो चुकी है।”

Published on:

27 Aug 2025 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: गणेश चौथ में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद

