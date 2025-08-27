Azamgarh News: गणेश चौथ में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद

इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि लालगंज में गणेश प्रतिमा स्थापना को लेकर तनाव और चौकी घेराव हुआ है। इस पर एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी तरह का तनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि “स्थानीय लोगों ने केवल डीजे की तेज आवाज को लेकर शिकायत की थी। आयोजकों को इस संबंध में समझा दिया गया है और गणेश प्रतिमा की स्थापना शांति पूर्वक हो चुकी है।”