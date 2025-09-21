Azamgarh News: लड़की से मोबाइल छीनने को लेकर बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या

पुलिस के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब बबलू राजभर (40) गांव लौट रहा था। रास्ते में उसने फोन पर बात कर रही एक लड़की का मोबाइल छीन लिया और उसे बात करने से मना कर दिया। इस पर लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने बबलू की पिटाई शुरू कर दी।