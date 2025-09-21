Azamgarh News: लड़की से मोबाइल छीनने को लेकर बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कादीपुर हरकेश गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। भीड़ ने लाठी-डंडों से पीटकर 62 वर्षीय कन्हैया राजभर की हत्या कर दी, जबकि उनका बेटा बबलू राजभर गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब बबलू राजभर (40) गांव लौट रहा था। रास्ते में उसने फोन पर बात कर रही एक लड़की का मोबाइल छीन लिया और उसे बात करने से मना कर दिया। इस पर लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने बबलू की पिटाई शुरू कर दी।
सूचना पाकर बबलू को बचाने पहुंचे कन्हैया राजभर पर भी भीड़ टूट पड़ी। लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई किए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल कन्हैया को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं घायल बबलू का इलाज जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही कप्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक की पत्नी कौशल्या देवी ने पांच लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
ग्रामीणों के अनुसार, कन्हैया राजभर और उनका बेटा बबलू ट्रक चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। कन्हैया की दो बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।