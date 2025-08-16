Azamgarh News: ऊर्जा मंत्री ने आजमगढ़ में किया 24 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को गांव, कस्बे और शहर के हर हिस्से तक पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी।