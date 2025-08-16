Azamgarh News: ऊर्जा मंत्री ने आजमगढ़ में किया 24 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण

Azamgarh News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पंचायत जहानागंज में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 24 करोड़ रुपये की 64 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इन परियोजनाओं में सड़कों के निर्माण और सुधार, नालियों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति योजनाएं, झील व तालाब संरक्षण परियोजनाएं, मुख्यमंत्री नगर सृजन तथा वैश्विक नगरोदय योजनाएं शामिल हैं।
इस मौके पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को गांव, कस्बे और शहर के हर हिस्से तक पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी।