Azamgarh News: फर्जी नियुक्ति प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा, बीएसए राजीव पाठक से लिखित जबाब मांगा गया

Azamgarh Education: आज़मगढ़ बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राजीव पाठक द्वारा पांच शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश से रोकने का मामला अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। प्रभावित शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप का आदेश दिया।