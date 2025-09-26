Azamgarh News: रेस्टोरेंट में बैठे पुत्री और उसके पुरुष मित्र को पिता ने मारी गोली, हालत गंभीर, वाराणसी रेफर

घटना में मसीरपुर निवासी आदित्य सिंह (20 वर्ष), पुत्र जीत नारायण सिंह, तथा पकड़ी खुर्द निवासी अक्षरा सिंह (15 वर्ष), पुत्री नीरज सिंह, गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, लालगंज में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया।