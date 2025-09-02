Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: पांच शिक्षिकाएं नौकरी से बर्खास्त, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

सगड़ी तहसील के सरदहां स्थित श्रीमती परमा देवी जायसवाल बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं की फर्जी नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक को तलब करते हुए नियुक्ति करने वाले प्रबंधक और वेतन जारी करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 02, 2025

Azamgarh news
Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के सरदहां स्थित श्रीमती परमा देवी जायसवाल बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं की फर्जी नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक को तलब करते हुए नियुक्ति करने वाले प्रबंधक और वेतन जारी करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है।

मामला तब सामने आया जब नव जागृति सेवा संस्थान ने विद्यालय में की गई अनियमितताओं की शिकायत डायरेक्टर, कमिश्नर और प्रमुख सचिव से की थी। जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक को सौंपी गई। जांच में पांच शिक्षिकाओं—नमिता जायसवाल, चंदा शुक्ला, उर्मिला यादव, वंदना यादव और सुमन यादव—की नियुक्ति फर्जी पाई गई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने 12 मार्च 2025 को सिधारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बावजूद इसके विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई और संबंधित शिक्षिकाएं पहले की तरह विद्यालय जाती रहीं तथा उन्हें वेतन भी मिलता रहा।

अगस्त में बीएसए ने इन शिक्षिकाओं को विद्यालय आने से रोकने का आदेश जारी किया। इसके बाद शिक्षिका नमिता जायसवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट की सख्ती से पहले ही शिक्षा निदेशक बेसिक ने पांचों शिक्षिकाओं की नियुक्ति निरस्त कर दी और अदालत को पूरी जांच रिपोर्ट एवं की गई कार्रवाई से अवगत कराया। साथ ही, कोर्ट के आदेश के बाद फर्जी नियुक्ति कराने वाले प्रबंधक और वेतन जारी करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 10:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: पांच शिक्षिकाएं नौकरी से बर्खास्त, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट