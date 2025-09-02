Azamgarh News: पांच शिक्षिकाएं नौकरी से बर्खास्त, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

हाईकोर्ट की सख्ती से पहले ही शिक्षा निदेशक बेसिक ने पांचों शिक्षिकाओं की नियुक्ति निरस्त कर दी और अदालत को पूरी जांच रिपोर्ट एवं की गई कार्रवाई से अवगत कराया। साथ ही, कोर्ट के आदेश के बाद फर्जी नियुक्ति कराने वाले प्रबंधक और वेतन जारी करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।