Azamgarh News: डायरिया के प्रकोप से चार मासूमों की मौत, भगत सिंह नगर वार्ड में पसरा मातम, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डाला डेरा

लगभग एक सप्ताह पूर्व वार्ड में डायरिया तेजी से फैलने लगा था। 15 से अधिक बच्चे उल्टी-दस्त की चपेट में आ गए थे। 28 सितंबर को तीन बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि शुक्रवार को चार वर्षीय ज्योति की भी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लगातार चार बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और रविवार को भगत सिंह वार्ड में टीम ने डेरा डाल दिया।