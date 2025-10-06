Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

आजमगढ़

Azamgarh News: डायरिया के प्रकोप से चार मासूमों की मौत, भगत सिंह नगर वार्ड में पसरा मातम, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डाला डेरा

नगर पंचायत मार्टिनगंज के भगत सिंह नगर वार्ड में डायरिया का प्रकोप चार मासूम बच्चों की जान ले चुका है। लगातार हो रही मौतों से पूरे वार्ड में दहशत और शोक का माहौल है। इस घटना ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

2 min read

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Oct 06, 2025

Azamgarh news

oplus_2

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत मार्टिनगंज के भगत सिंह नगर वार्ड में डायरिया का प्रकोप चार मासूम बच्चों की जान ले चुका है। लगातार हो रही मौतों से पूरे वार्ड में दहशत और शोक का माहौल है। इस घटना ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लगभग एक सप्ताह पूर्व वार्ड में डायरिया तेजी से फैलने लगा था। 15 से अधिक बच्चे उल्टी-दस्त की चपेट में आ गए थे। 28 सितंबर को तीन बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि शुक्रवार को चार वर्षीय ज्योति की भी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लगातार चार बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और रविवार को भगत सिंह वार्ड में टीम ने डेरा डाल दिया।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मार्टिनगंज ने वार्ड में दो पालियों में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है — पहली पाली सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और दूसरी शाम 4 बजे से सुबह 10 बजे तक। रविवार को मौके पर पहुंचे डॉक्टर शशिकांत, फार्मासिस्ट विनोद कुमार यादव, आरबीएसके टीम के डॉक्टर अजीत सिंह और एल.टी. प्रमिला राय ने वार्ड का निरीक्षण किया और लोगों को स्वच्छता व खानपान के प्रति जागरूक किया।

स्वास्थ्य कर्मी ने दी जानकारी

फार्मासिस्ट विनोद कुमार यादव ने बताया कि फिलहाल किसी भी व्यक्ति में डायरिया के लक्षण नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम नियमित रूप से जांच कर रही है।

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पहले ही सतर्क हो जाता तो इतने मासूमों की जान नहीं जाती। लोगों का आरोप है कि तीन बच्चों की मौत के बाद भी विभाग की सुस्ती के कारण चौथे बच्चे की जान गई।

नगर पंचायत और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब वार्ड में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही है तथा पेयजल स्रोतों की सफाई की जा रही है ताकि संक्रमण पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

Published on:

06 Oct 2025 06:50 pm

Published on:

06 Oct 2025 06:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: डायरिया के प्रकोप से चार मासूमों की मौत, भगत सिंह नगर वार्ड में पसरा मातम, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डाला डेरा

