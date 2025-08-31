Azamgarh News: गोसाईगंज बाजार में अनियंत्रित स्कॉर्पियो से भीषण हादसा, दो गंभीर

आजमगढ़ जनपद के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोसाईगंज बाजार में रविवार सुबह करीब 11 बजे एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बड़ा हादसा कर दिया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पहले पानी की सप्लाई करने वाली ढाला मैजिक को टक्कर मारी और फिर आटा चक्की की दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई। इस दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाजार निवासी गुफरान अहमद (55 वर्ष), जो जनरल स्टोर और जूता-चप्पल की दुकान चलाते हैं, अपने दामाद को स्कॉर्पियो चलाना सिखा रहे थे। जैसे ही वाहन बाजार में पहुंचा, तेज रफ्तार के चलते वह अनियंत्रित हो गया। चालक ने ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर दबा दिया।
स्कॉर्पियो ने पहले ढाला मैजिक को टक्कर मारते हुए उसके चालक दिवेश राय (42 वर्ष) और पानी सप्लाई करने वाले गनेश उर्फ छग्गन (23 वर्ष) को कुचल दिया। इसके बाद वाहन सीधे ममता राय की आटा चक्की की दुकान में घुस गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में भगदड़ और दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला।
सूचना मिलते ही कोतवाल विमल प्रकाश राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को गंभीर हालत में 100 बेड अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद गुफरान अहमद और उनका दामाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है।
इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग सड़क पर लापरवाह ड्राइविंग को लेकर आक्रोश जता रहे हैं।