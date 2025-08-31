Azamgarh News: गोसाईगंज बाजार में अनियंत्रित स्कॉर्पियो से भीषण हादसा, दो गंभीर

स्कॉर्पियो ने पहले ढाला मैजिक को टक्कर मारते हुए उसके चालक दिवेश राय (42 वर्ष) और पानी सप्लाई करने वाले गनेश उर्फ छग्गन (23 वर्ष) को कुचल दिया। इसके बाद वाहन सीधे ममता राय की आटा चक्की की दुकान में घुस गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में भगदड़ और दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला।