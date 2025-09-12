Azamgarh News: आजमगढ़ में भीषण हादसा, 1 की मौत, 5 घायल

Azamgarh Fire News: जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा हुसैनगंज के पास गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां एक मजदूर की हालत गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई रेफर किया गया है।
पुलिस के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर चालक शिव प्रकाश मजदूरों को इटौरा हुसैनगंज के पास छत की ढलाई के बाद ट्रैक्टर पर बैठाकर ले जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर बेहोश हो गए।
मृत मजदूर की पहचान प्रकाश राम (42) पुत्र अरविंद राम, सूतरही, थाना मोहम्मदाबाद, मऊ के रूप में हुई है। घायल मजदूरों में लाल बिहारी यादव (60) पुत्र चंद्रदेव, दुर्जन राम (48) पुत्र शिव चंद्र, प्रेमचंद (50) पुत्र रैमल, हरिद्वार (44) पुत्र बसंता और धर्मराज (27) पुत्र झारखंडे शामिल हैं। इनमें दुर्जन राम और प्रेमचंद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि हरिद्वार और धर्मराज मऊ जिले के रहने वाले हैं। घायलों में लाल बिहारी की हालत सबसे गंभीर बताई जा रही है।
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।