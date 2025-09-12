Azamgarh News: आजमगढ़ में भीषण हादसा, 1 की मौत, 5 घायल



मृत मजदूर की पहचान प्रकाश राम (42) पुत्र अरविंद राम, सूतरही, थाना मोहम्मदाबाद, मऊ के रूप में हुई है। घायल मजदूरों में लाल बिहारी यादव (60) पुत्र चंद्रदेव, दुर्जन राम (48) पुत्र शिव चंद्र, प्रेमचंद (50) पुत्र रैमल, हरिद्वार (44) पुत्र बसंता और धर्मराज (27) पुत्र झारखंडे शामिल हैं। इनमें दुर्जन राम और प्रेमचंद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि हरिद्वार और धर्मराज मऊ जिले के रहने वाले हैं। घायलों में लाल बिहारी की हालत सबसे गंभीर बताई जा रही है।