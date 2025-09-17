Azamgarh News: आजमगढ़ में भीषण हादसा, दो बाईकों की टक्कर में 4 की मौत, एक लापता

हादसे में सैफ और गोलू की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार 20 वर्षीय अभिषेक और 19 वर्षीय गगन निवासी भूलनडीह थाना बरदह गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मार्टिनगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने सैफ और गोलू को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में अभिषेक व गगन को जौनपुर रेफर कर दिया गया था। बाद में अभिषेक की भी मौत हो गई। तीसरे बाइक सवार किशोर राशिद का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।