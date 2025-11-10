Azamgarh News: आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ऑटो की टक्कर में दो की मौत, दो घायल

Azamgarh news, Pic- Patrika
Accident News: आजमगढ़ जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र के अनवरगंज के पास रविवार की रात लगभग आठ बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे ऑटो (रिक्शा) को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
मृतकों की पहचान अनुष्का यादव (18 वर्ष) पुत्री भरत यादव निवासी धरसन, तथा राजू यादव (32 वर्ष) पुत्र रघुपति यादव निवासी अखईपुर के रूप में हुई है। वहीं, सुरसती देवी (36 वर्ष) निवासी धरसन और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गईं।
सूचना मिलते ही कंधरापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया, जहां डॉक्टरों ने अनुष्का यादव और राजू यादव को मृत घोषित कर दिया। घायल सुरसती देवी और बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है।
पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।
