Azamgarh News: आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ऑटो की टक्कर में दो की मौत, दो घायल

Accident News: आजमगढ़ जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र के अनवरगंज के पास रविवार की रात लगभग आठ बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे ऑटो (रिक्शा) को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।