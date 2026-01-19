Azamgarh News: मानवता हुई शर्मसार, सड़क पर महिला की मौत के बाद कई वाहनों ने कुचला, खुरच कर निकला गया शव



सूचना पर पहुंची गंभीरपुर थाने की पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के बेटे बृजभान यादव ने अज्ञात वाहन के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच के साथ वाहन की तलाश में जुट गई है।

घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।