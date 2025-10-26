Azamgarh News: पत्नी के सामने ही पति ने फांसी लगा कर दी जान, मचा हड़कंप

सुधा के अनुसार, घटना से तीन दिन पहले वह छठ पूजा के लिए मायके गई थी। विजय ने उसे वापस बुलाया, जिसके बाद दोनों के बीच फिर विवाद हो गया। रात में विजय ने पहले उसे घर से बाहर निकाला, फिर उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसके सामने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुधा ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर विजय को फंदे से उतारा और पुलिस को सूचना दी।