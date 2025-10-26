Azamgarh News: पत्नी के सामने ही पति ने फांसी लगा कर दी जान, मचा हड़कंप

Azamgarh news
Azamgarh: आजमगढ़ जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर गांव में शनिवार रात एक दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को दहला दिया। 25 वर्षीय विजय यादव ने कथित रूप से अपनी पत्नी सुधा के सामने छत के कुंडे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। मृतक की मां गीता यादव ने बहू सुधा पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है।
परिजनों के अनुसार, विजय की शादी करीब एक वर्ष पहले सुधा के साथ कोर्ट मैरिज के माध्यम से हुई थी। सुधा की यह दूसरी शादी थी और उसकी पहली शादी राजस्थान में हुई थी, जिससे उसका पांच वर्षीय बेटा भी है।
मृतक की मां गीता यादव का कहना है कि सुधा आर्केस्ट्रा में काम करती थी, जिसका विजय विरोध करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। वहीं, सुधा का कहना है कि विजय शराब के नशे में उससे मारपीट करता था।
सुधा के अनुसार, घटना से तीन दिन पहले वह छठ पूजा के लिए मायके गई थी। विजय ने उसे वापस बुलाया, जिसके बाद दोनों के बीच फिर विवाद हो गया। रात में विजय ने पहले उसे घर से बाहर निकाला, फिर उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसके सामने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुधा ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर विजय को फंदे से उतारा और पुलिस को सूचना दी।
महराजगंज कोतवाली प्रभारी केदारनाथ मौर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।
