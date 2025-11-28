Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: पति ने प्रेमिका के लिए की पत्नी की हत्या, दो मासूम हुए अनाथ

आज़मगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के रूपाईपुर गांव निवासी राजीव यादव ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को देख घबरा गया और मौके से फरार हो गया।

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Nov 28, 2025

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh News: हरियाणा के पानीपत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां आज़मगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के रूपाईपुर गांव निवासी राजीव यादव ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को देख घबरा गया और मौके से फरार हो गया।

जानकारी के मुताबिक, घटना 24 नवंबर की है। राजीव यादव ने अपने कमरे में ही पत्नी प्रियंका यादव (34) को पहले दो गोलियां मारीं और फिर सिर को ईंट से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, राजीव शव को बोरी में भरकर नहर में फेंकने ले जा रहा था, तभी कुछ लोगों की आवाजाही देखकर उसने शव को वहीं छोड़ दिया और मौके से भाग निकला।

सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच किया शुरू

सूचना मिलने पर हरियाणा पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर पुलिस राजीव के कमरे तक पहुंची, जहां से पूरी वारदात का खुलासा हुआ। मृतका के परिजनों और मायके पक्ष को भी घटना की सूचना दी गई।

राजीव यादव की शादी करीब 13 वर्ष पहले जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा क्षेत्र के उत्तरपट्टी गांव निवासी प्रियंका से हुई थी। प्रियंका पिछले छह महीने से पति के साथ पानीपत में रह रही थी। बताया जा रहा है कि राजीव के किसी अन्य युवती से संबंध होने के कारण दंपती के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था।

परिजनों में मातम

प्रियंका के दो छोटे बच्चे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मायके वाले पानीपत पहुंचे और आरोपी पति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार को शव को रूपाईपुर लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। घटना के समय दंपती का बेटा अपने दादा-दादी के साथ गांव में ही था।

अहरौला थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। पानीपत पुलिस को जांच में किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। पुलिस आरोपी राजीव यादव की तलाश में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 10:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: पति ने प्रेमिका के लिए की पत्नी की हत्या, दो मासूम हुए अनाथ

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों की छुट्टियां 4 दिसंबर तक निरस्त

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर DM ने की सख्त कार्रवाई, बीएलओ व लेखपाल निलंबित

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: मारपीट केस में घूस मांगना सब इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, निलंबन के बाद लिए गए हिरासत में

Police
आजमगढ़

Azamgarh News: मदरसे में बड़ा फर्जीवाड़ा, विदेशी नागरिकता के बावजूद लेते रहे सैलरी, 4 अधिकारी निलंबित

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: दिल्ली के लाल किला विस्फोट कांड का तार जुड़ा आजमगढ़ से, हरकत में आई पुलिस

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.