Azamgarh News: पति ने प्रेमिका के लिए की पत्नी की हत्या, दो मासूम हुए अनाथ

जानकारी के मुताबिक, घटना 24 नवंबर की है। राजीव यादव ने अपने कमरे में ही पत्नी प्रियंका यादव (34) को पहले दो गोलियां मारीं और फिर सिर को ईंट से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, राजीव शव को बोरी में भरकर नहर में फेंकने ले जा रहा था, तभी कुछ लोगों की आवाजाही देखकर उसने शव को वहीं छोड़ दिया और मौके से भाग निकला।