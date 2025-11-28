Azamgarh News: पति ने प्रेमिका के लिए की पत्नी की हत्या, दो मासूम हुए अनाथ

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: हरियाणा के पानीपत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां आज़मगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के रूपाईपुर गांव निवासी राजीव यादव ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को देख घबरा गया और मौके से फरार हो गया।
जानकारी के मुताबिक, घटना 24 नवंबर की है। राजीव यादव ने अपने कमरे में ही पत्नी प्रियंका यादव (34) को पहले दो गोलियां मारीं और फिर सिर को ईंट से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, राजीव शव को बोरी में भरकर नहर में फेंकने ले जा रहा था, तभी कुछ लोगों की आवाजाही देखकर उसने शव को वहीं छोड़ दिया और मौके से भाग निकला।
सूचना मिलने पर हरियाणा पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर पुलिस राजीव के कमरे तक पहुंची, जहां से पूरी वारदात का खुलासा हुआ। मृतका के परिजनों और मायके पक्ष को भी घटना की सूचना दी गई।
राजीव यादव की शादी करीब 13 वर्ष पहले जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा क्षेत्र के उत्तरपट्टी गांव निवासी प्रियंका से हुई थी। प्रियंका पिछले छह महीने से पति के साथ पानीपत में रह रही थी। बताया जा रहा है कि राजीव के किसी अन्य युवती से संबंध होने के कारण दंपती के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था।
प्रियंका के दो छोटे बच्चे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मायके वाले पानीपत पहुंचे और आरोपी पति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार को शव को रूपाईपुर लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। घटना के समय दंपती का बेटा अपने दादा-दादी के साथ गांव में ही था।
अहरौला थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। पानीपत पुलिस को जांच में किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। पुलिस आरोपी राजीव यादव की तलाश में जुटी हुई है।
