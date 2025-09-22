Azamgarh News: गैंगस्टर अपराधी की अवैध संपत्ति कुर्क, 35 अपराधिक मुकदमे हैं दर्ज

जानकारी के मुताबिक, पवई थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन और जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई की। रवि नोना पुत्र रतिलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर पर चोरी, लूट, डकैती, छिनैती और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में कई केस दर्ज हैं। वह लंबे समय से अपराध जगत में सक्रिय बताया जा रहा है।