Azamgarh News: गैंगस्टर अपराधी की अवैध संपत्ति कुर्क, 35 अपराधिक मुकदमे हैं दर्ज

Azamgarh Crime News: आज़मगढ़ में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त रवि नोना उर्फ रवि लोना की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ अब तक 35 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
जानकारी के मुताबिक, पवई थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन और जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई की। रवि नोना पुत्र रतिलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर पर चोरी, लूट, डकैती, छिनैती और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में कई केस दर्ज हैं। वह लंबे समय से अपराध जगत में सक्रिय बताया जा रहा है।
पुलिस ने बताया कि रवि नोना ने अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी के नाम पर लगभग 1.36 लाख रुपये की कीमत का एक बोलेरो वाहन खरीदा था। इस वाहन को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 14(1) के तहत जब्त किया गया है।
एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि गैंगस्टर द्वारा अपराध से कमाए गए धन से खरीदी गई बोलेरो को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त कर लिया गया है। साथ ही आरोपी की अन्य संपत्तियों की जांच भी की जा रही है।