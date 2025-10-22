Azamgarh News: अनियंत्रित होकर झाड़ियों में घुसी इनोवा कार, चालक की मौत, एक घायल

जानकारी के अनुसार, खरसहन कला थाना दीदारगंज निवासी रोशन यादव (26 वर्ष) अपने मित्र सर्वेश यादव के साथ इनोवा कार से कहीं गए थे। देर शाम करीब 8:30 बजे दोनों घर लौट रहे थे। जैसे ही वे पलिया बाजार से भेड़िया मार्ग पर मुड़े, कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और बांस की खूंटी से टकरा गई।