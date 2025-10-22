Azamgarh News: अनियंत्रित होकर झाड़ियों में घुसी इनोवा कार, चालक की मौत, एक घायल

Azamgarh news, Pic- Patrika
Azamgarh News: फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के पलिया–भेड़िया मार्ग पर बुधवार की रात एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे झाड़ियों में जा टकराई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार, खरसहन कला थाना दीदारगंज निवासी रोशन यादव (26 वर्ष) अपने मित्र सर्वेश यादव के साथ इनोवा कार से कहीं गए थे। देर शाम करीब 8:30 बजे दोनों घर लौट रहे थे। जैसे ही वे पलिया बाजार से भेड़िया मार्ग पर मुड़े, कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और बांस की खूंटी से टकरा गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोशन यादव की तरफ का शीशा उनकी गर्दन और कान के नीचे जा लगा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रोशन को मृत घोषित कर दिया। घायल सर्वेश यादव का इलाज फूलपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
मृतक रोशन यादव अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। उनके परिवार में पत्नी संगम यादव, मां आशा देवी, बेटा बिराज (7 माह) और दो बेटियां माही (6 वर्ष) व लाडो (3 वर्ष) हैं। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
फूलपुर कोतवाल सच्चिदानंद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
