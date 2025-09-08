Azamgarh News: लोको पायलट की पीट पीट कर हत्या, शव को सुनसान स्थान पर फेंका, 8 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात

पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने डेड बॉडी परिजनों को सौंपी तो परिजनों ने आजमगढ़-गोरखपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए मौके पर 8 थानों की फोर्स और PAC तैनात है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन परिजनों को समझाने में जुटे हैं।