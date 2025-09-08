Patrika LogoSwitch to English

Azamgarh News: लोको पायलट की पीट पीट कर हत्या, शव को सुनसान स्थान पर फेंका, 8 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात

भाई ने छह आरोपियों के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 08, 2025

Azamgarh news, Pic- Patrika

Murder News: आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में लोको पायलट की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि छह लोगों ने उसे बहाने से बुलाकर जमकर पीटा। फिर उसे जहर पिला दिया। जब युवक अचेत हो गया तो सुनसान जगह पर मरा समझकर फेंक कर चले गए।

युवक के पास दो मोबाइल थे, जिसमें से एक मोबाइल आरोपियों ने छीन लिया। पीड़ित युवक ने दूसरे मोबाइल से अपने छोटे भाई को फोन किया और पूरी बात बताई। छोटा भाई ने मौके पर पहुंचकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

भाई ने छः लोगों के खिलाफ दर्ज कराया FIR

भाई ने छह आरोपियों के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने डेड बॉडी परिजनों को सौंपी तो परिजनों ने आजमगढ़-गोरखपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए मौके पर 8 थानों की फोर्स और PAC तैनात है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन परिजनों को समझाने में जुटे हैं।

