Azamgarh Murder News: घर के बरामदे में सोते व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

Azamgarh Murder News, Pc: Patrika
Murder News: आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के बसही जरमेजरपुर गांव में बीती रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
जानकारी के अनुसार, मृतक रामजीत (50) सोमवार की रात अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। भोर करीब तीन बजे अज्ञात हमलावर ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने से रामजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार भी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी तथा जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक रामजीत की कोई संतान नहीं थी और वह अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते थे। हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग