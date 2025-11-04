Azamgarh Murder News: घर के बरामदे में सोते व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक रामजीत की कोई संतान नहीं थी और वह अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते थे। हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है।