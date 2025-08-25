Azamgarh News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायका पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

Azamgarh News: आज़मगढ़ जनपद के अतलस पोखरा गांव में सोमवार सुबह विवाहिता की मौत को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। सुल्तानपुर जिले से पहुंचे मायका पक्ष के लोगों ने विवाहिता की ससुराल में पहुंचकर हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।