आजमगढ़

Azamgarh News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायका पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

अतलस पोखरा गांव में सोमवार सुबह विवाहिता की मौत को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। सुल्तानपुर जिले से पहुंचे मायका पक्ष के लोगों ने विवाहिता की ससुराल में पहुंचकर हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 25, 2025

Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh News: आज़मगढ़ जनपद के अतलस पोखरा गांव में सोमवार सुबह विवाहिता की मौत को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। सुल्तानपुर जिले से पहुंचे मायका पक्ष के लोगों ने विवाहिता की ससुराल में पहुंचकर हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, 25 वर्षीय गुंजा की शादी करीब ढाई साल पहले अतलस पोखरा निवासी संदीप ठठेरा से हुई थी। रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर उसे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे चक्रपानपुर रेफर किया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई।

सोमवार सुबह जब शव घर लाया गया तो मृतका के नाक से खून निकलने पर मायका पक्ष ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि गुंजा को ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जिसके चलते नाक से खून निकला।

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

25 Aug 2025 12:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायका पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

